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Дальнее зарубежье 06.10.2017 16:01

Renault увеличит продажи машин на 40% к 2022г, расширит присутствие в РФ

Французская автомобилестроительная группа Renault намерена к 2022 году увеличить выручку до более чем 70 млрд евро, сообщается в стратегическом плане развития компании на шесть лет, опубликованном в пятницу.

Как ожидается, рост продаж автомобилей за этот период превысит 40% - до 5 млн машин по сравнению с 3,5 млн в 2016 году.

Renault планирует сократить расходы на 4,2 млрд евро. Затраты на НИОКР составят 18 млрд евро.

Компания нацелена на развитие технологий мобильности, таких как услуги проката автомобилей и роботизированные сервисы такси, а также намерена выпустить восемь моделей машин с полностью электрическими двигателями.

В плане Renault говорится о намерениях расширять присутствие в России, а также воспользоваться благоприятными рыночными условиями в Бразилии, Индии и Иране. Кроме того, компания видит возможности для создания совместного предприятия в Китае, сообщает MarketWatch.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]