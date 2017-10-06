Новшества в системе образования позволят упростить формат приема в вузы – министр образования

Нововведения в системе образования связаны с переходом на новый формат приемных экзаменов, заявил министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров
"Изменение правил приема студентов (в вузы - ИФ) нацелено на упрощение самого формата приемного процесса. Это позволит уменьшить количество экзаменационных предметов",- сказал М.Джаббаров журналистам в пятницу.
С другой стороны, по словам министра, данное нововведение также повысит качество образования в средних школах. Это не уникальные изменения. Подобные процессы были проведены в соседних странах - России и Турции", - добавил министр.
М.Джаббаров подчеркнул, что изменения в систему приема вводятся по инициативе Минобразования и Государственного экзаменационного центра.
Как заявил ранее замминистра образования Джейхун Байрамов, школьные выпускные экзамены в Азербайджане с 2019 года будут включать вопросы открытого типа и письменные задания. «Начиная с 2019 года, наши ученики будут сдавать выпускные экзамены по новой системе. Но это не означает, что будет изменено количество предметов. Их также останется три – математика, родной и иностранный языки. В экзамены будут включены вопросы как открытого типа, так и письменные задания и т.д.», - сказал Дж.Байрамов.
Ф.Исазаде
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