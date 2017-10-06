Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9891 RUR   0.0294 GBR   2.2251 TRY   0.4736

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.79 Brent   57.00

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 18° Завтра 15° 21° 8 Окт 15° 22° 9 Окт 16° 23°

06.10.2017 14:10

В Российском информационно-культурном центре в Баку чествовали учителей. Фоторепортаж

5 октября с.г. в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя. В нём приняли участие учителя русского языка и литературы, предметники, преподающие на русском языке, директора школ, преподаватели-русисты вузов, школьники и студенты.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов поздравил педагогов с профессиональным праздником. Уже стало традицией в этот день подводить итоги проекта РИКЦ «Лучший учитель русского языка и литературы года». Победителям были вручены Почетные грамоты и подарки. Фотографии победителей в ближайшее время будут размещены в РИКЦ в галерее «Лучший учитель русского языка и литературы».

Затем заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин и председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина вручили почетные грамоты и благодарственные письма победителям международных акций Тотальный диктант, «Тест по истории Великой Отечественной войны» и ряду членов жюри IX республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе.

Учитель русского языка и литературы школы № 9 Абшеронского района Бадира Алиева представила на празднике свои творческие художественные работы.

Состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие учащаяся школы № 189 – 190 города Баку Камилла Меджидова, учащийся школы № 183 города Баку и музыкальной школы № 35 имени Г. Шароева города Баку Джавидан Бабазаде, детский коллектив песни и танца «Мехрибан» (руководитель Сабина Наджафова) детского творческого центра № 24 города Баку. Вели концерт Камилла Меджидова и учащийся школы № 11 города Сумгаита Игорь Штофенмахер.

Фотографии:


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]