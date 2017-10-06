В Российском информационно-культурном центре в Баку чествовали учителей. Фоторепортаж

5 октября с.г. в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя. В нём приняли участие учителя русского языка и литературы, предметники, преподающие на русском языке, директора школ, преподаватели-русисты вузов, школьники и студенты.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов поздравил педагогов с профессиональным праздником. Уже стало традицией в этот день подводить итоги проекта РИКЦ «Лучший учитель русского языка и литературы года». Победителям были вручены Почетные грамоты и подарки. Фотографии победителей в ближайшее время будут размещены в РИКЦ в галерее «Лучший учитель русского языка и литературы».

Затем заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин и председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина вручили почетные грамоты и благодарственные письма победителям международных акций Тотальный диктант, «Тест по истории Великой Отечественной войны» и ряду членов жюри IX республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе.

Учитель русского языка и литературы школы № 9 Абшеронского района Бадира Алиева представила на празднике свои творческие художественные работы.

Состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие учащаяся школы № 189 – 190 города Баку Камилла Меджидова, учащийся школы № 183 города Баку и музыкальной школы № 35 имени Г. Шароева города Баку Джавидан Бабазаде, детский коллектив песни и танца «Мехрибан» (руководитель Сабина Наджафова) детского творческого центра № 24 города Баку. Вели концерт Камилла Меджидова и учащийся школы № 11 города Сумгаита Игорь Штофенмахер.

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