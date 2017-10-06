Спрос на шоколад в странах Азии приведет к сокращению избыточных запасов какао-бобов в мире

Бурный рост спроса на шоколад в странах Азии, включая Китай и Индию, приведет к сокращению избыточного предложения какао-бобов на мировом уровне, поскольку одновременно снижаются урожаи в Западной Африке, прогнозируют ведущие мировые компании отрасли, включая Cargill Inc. и Barry Callebaut AG.
"Урожай, вероятно, будет не таким большим, как в прошлом году, а рост спроса по-прежнему сохраняется", - заявил президент департамента какао-бобов и шоколада Cargill Харольд Пёльма в интервью агентству Bloomberg в Сингапуре, где на этой неделе проходила Международная конференция какао.
По оценкам Cargill, потребление какао-бобов и шоколада в Азии будет увеличиваться в ближайшие годы на 3-4%, тогда как в среднем по миру - на 2%. В Индии среднегодовые темпы роста в следующие пять лет будут близки к 15%, в Китае - 3-4%.
В 2016 году какао-бобы подешевели более чем на треть, поскольку высокие урожаи в Гане и Кот-д`Ивуаре обеспечили их перепроизводство, и в 2017 году снижение цен продолжилось, в апреле они падали до минимума за девять лет. Совместно Гана и Кот-д1Ивуар обеспечивают две трети мирового предложения какао-бобов.
Однако в текущем сельхозгоду ожидается снижение урожаев как в странах Западной Африки, так и в Индонезии.
Citigroup ожидает, что перепроизводство какао-бобов сократится с 500 тыс. тонн в прошлом сельхозгоду до 50 тыс. тонн в 2017-2018 сельхозгоду.
С апрельского минимума цена какао-бобов на бирже ICE Futures U.S. в Нью-Йорке подскочила на 19%, до $2084 за тонну, но сохраняющийся избыток предложения ограничивает дальнейший подъем.
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 104 раза - Минобороны Азербайджана
Президент Армении заявил о довольно сложном периоде карабахского урегулирования
Азербайджан проведет презентацию Географической информационной системы в Вашингтоне во второй декабре октября
ЦАЭРК и АБР обменялись мнениями по приоритетам будущей Стратегии сотрудничества банка с Азербайджаном на 2019-2023гг
В Азербайджане планируют принять новую редакцию закона "О лизинге"
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
76-летнего казначея Ватикана судят в Австралии по делу о сексуальных домогательствах
Глава Ryanair призвал пилотов не увольняться и пообещал увеличить им зарплаты
В результате крушения вертолета ВВС Индии погибли семь человек
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Российском информационно-культурном центре в Баку чествовали учителей. Фоторепортаж
В Баку проходит совещание Европейской региональной экспертной группы по безопасности полетов ICAO
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»