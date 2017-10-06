Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9891 RUR   0.0294 GBR   2.2251 TRY   0.4736

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.79 Brent   57.00

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 18° Завтра 15° 21° 8 Окт 15° 22° 9 Окт 16° 23°

Это интересно 06.10.2017 14:48

Спрос на шоколад в странах Азии приведет к сокращению избыточных запасов какао-бобов в мире

Бурный рост спроса на шоколад в странах Азии, включая Китай и Индию, приведет к сокращению избыточного предложения какао-бобов на мировом уровне, поскольку одновременно снижаются урожаи в Западной Африке, прогнозируют ведущие мировые компании отрасли, включая Cargill Inc. и Barry Callebaut AG.

"Урожай, вероятно, будет не таким большим, как в прошлом году, а рост спроса по-прежнему сохраняется", - заявил президент департамента какао-бобов и шоколада Cargill Харольд Пёльма в интервью агентству Bloomberg в Сингапуре, где на этой неделе проходила Международная конференция какао.

По оценкам Cargill, потребление какао-бобов и шоколада в Азии будет увеличиваться в ближайшие годы на 3-4%, тогда как в среднем по миру - на 2%. В Индии среднегодовые темпы роста в следующие пять лет будут близки к 15%, в Китае - 3-4%.

В 2016 году какао-бобы подешевели более чем на треть, поскольку высокие урожаи в Гане и Кот-д`Ивуаре обеспечили их перепроизводство, и в 2017 году снижение цен продолжилось, в апреле они падали до минимума за девять лет. Совместно Гана и Кот-д1Ивуар обеспечивают две трети мирового предложения какао-бобов.

Однако в текущем сельхозгоду ожидается снижение урожаев как в странах Западной Африки, так и в Индонезии.

Citigroup ожидает, что перепроизводство какао-бобов сократится с 500 тыс. тонн в прошлом сельхозгоду до 50 тыс. тонн в 2017-2018 сельхозгоду.

С апрельского минимума цена какао-бобов на бирже ICE Futures U.S. в Нью-Йорке подскочила на 19%, до $2084 за тонну, но сохраняющийся избыток предложения ограничивает дальнейший подъем.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, КАКАО, ИЗБЫТОК, СОКРАЩЕНИЕ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]