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Финансы 06.10.2017 15:04

ЦАЭРК и АБР обменялись мнениями по приоритетам будущей Стратегии сотрудничества банка с Азербайджаном на 2019-2023гг

Азиатский банк развития (АБР) подготовит диагностическое исследование по Азербайджану, отмечается в сообщении Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Исполнительный директор Центра Вюсал Гасымлы провел встречу с представителями АБР во главе с директором департамента экономических исследований Эдмондом Гинтингом.

"На встрече обсуждались вопросы подготовки со стороны АБР документа по диагностическому исследованию Азербайджана. В частности, о реформах в сфере торговли, среднесрочной стратегии развития страны, повышения производительности, развития человеческого капитала", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, стороны провели обмен мнениями по приоритетам Стратегии партнерства с Азербайджаном на 2019-2023гг, которая будет подготовлена со стороны АБР.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АБР, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПРИОРИТЕТЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]