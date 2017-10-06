ЦАЭРК и АБР обменялись мнениями по приоритетам будущей Стратегии сотрудничества банка с Азербайджаном на 2019-2023гг

Азиатский банк развития (АБР) подготовит диагностическое исследование по Азербайджану, отмечается в сообщении Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).
Исполнительный директор Центра Вюсал Гасымлы провел встречу с представителями АБР во главе с директором департамента экономических исследований Эдмондом Гинтингом.
"На встрече обсуждались вопросы подготовки со стороны АБР документа по диагностическому исследованию Азербайджана. В частности, о реформах в сфере торговли, среднесрочной стратегии развития страны, повышения производительности, развития человеческого капитала", - отмечается в сообщении.
Кроме этого, стороны провели обмен мнениями по приоритетам Стратегии партнерства с Азербайджаном на 2019-2023гг, которая будет подготовлена со стороны АБР.
А.Азизов
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