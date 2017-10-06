Азербайджан проведет презентацию Географической информационной системы в Вашингтоне во второй декабре октября

Минсельхоз Азербайджана проведет презентацию в рамках Азербайджанского сельского инвестиционного проекта в Вашингтоне в октябре, говорится в сообщении ведомства.

«Глава Госагентства по управлению сельскохозяйственными проектами и кредитами Руфат Рустамзаде примет участие в годовом собрании Всемирного банка/Международного валютного фонда, которое пройдет в Вашингтоне с 10 по 15 октября. В рамках заседания состоится презентация Географической информационной системы для Азербайджанского сельского инвестиционного проекта, реализуемого Минсельхозом совместно с ВБ», - отмечается в информации.

По данным Минсельхоза, Географическая информационная система будет способствовать финансовой прозрачности в реализуемых проектах и использованию информационно-коммуникационных технологий при осуществлении контроля над государственными и общественными средствами.

В министерстве отметили, что до сих пор в рамках Азербайджанского сельского инвестиционного проекта в 56 районах республики было реализовано до 2 тыс. микро проектов социально-экономической направленности.

Н.Аббасова