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АПК 06.10.2017 15:17

Азербайджан проведет презентацию Географической информационной системы в Вашингтоне во второй декабре октября

Минсельхоз Азербайджана проведет презентацию в рамках Азербайджанского сельского инвестиционного проекта в Вашингтоне в октябре, говорится в сообщении ведомства.

«Глава Госагентства по управлению сельскохозяйственными проектами и кредитами Руфат Рустамзаде примет участие в годовом собрании Всемирного банка/Международного валютного фонда, которое пройдет в Вашингтоне с 10 по 15 октября. В рамках заседания состоится презентация Географической информационной системы для Азербайджанского сельского инвестиционного проекта, реализуемого Минсельхозом совместно с ВБ», - отмечается в информации.

По данным Минсельхоза, Географическая информационная система будет способствовать финансовой прозрачности в реализуемых проектах и использованию информационно-коммуникационных технологий при осуществлении контроля над государственными и общественными средствами.

В министерстве отметили, что до сих пор в рамках Азербайджанского сельского инвестиционного проекта в 56 районах республики было реализовано до 2 тыс. микро проектов социально-экономической направленности.

Н.Аббасова

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Тэги: ВБ, МИНСЕЛЬХОЗ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]