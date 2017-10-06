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СНГ 06.10.2017 16:26

Белоруссия и США продолжат обсуждать вопросы соблюдения прав человека

Белоруссия и США будут продолжать диалог по правам человека для сближения позиций и дальнейшего развития двусторонних отношений, сообщает пресс-служба белорусского МИД.

"Белоруссия и США намерены продолжить диалог по правам человека как один из важных элементов двусторонней повестки дня с целью сближения позиций и обеспечения дальнейшего развития белорусско-американского взаимодействия в различных областях", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам переговоров белорусской делегации с представителями Госдепартамента США.

По информации МИД, стороны обсудили вопросы соблюдения государствами прав человека, в том числе ряд тем, по которым между Белоруссией и США сохраняются разногласия. Обсуждение включало в себя состояние дел в этой области, как в Белоруссии, так и в США.

"Состоялся обмен мнениями по сотрудничеству в области прав человека в международных организациях, включая дальнейшее взаимодействие по тематике борьбы с торговлей людьми и борьбы с сексуальной эксплуатацией детей в ООН и ОБСЕ", - отметили в ведомстве.

Кроме того, сообщили в пресс-службе, в рамках диалога по правам человека белорусская делегация приняла участие в состоявшемся в Хельсинкской комиссии США "круглом столе" по вопросам американского опыта участия гражданского общества в процессе принятия решений правительством США. В данном мероприятии также участвовали представители американского и белорусского гражданского общества.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, США, ПРАВА, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]