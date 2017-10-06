Белоруссия и США продолжат обсуждать вопросы соблюдения прав человека

Белоруссия и США будут продолжать диалог по правам человека для сближения позиций и дальнейшего развития двусторонних отношений, сообщает пресс-служба белорусского МИД.
"Белоруссия и США намерены продолжить диалог по правам человека как один из важных элементов двусторонней повестки дня с целью сближения позиций и обеспечения дальнейшего развития белорусско-американского взаимодействия в различных областях", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам переговоров белорусской делегации с представителями Госдепартамента США.
По информации МИД, стороны обсудили вопросы соблюдения государствами прав человека, в том числе ряд тем, по которым между Белоруссией и США сохраняются разногласия. Обсуждение включало в себя состояние дел в этой области, как в Белоруссии, так и в США.
"Состоялся обмен мнениями по сотрудничеству в области прав человека в международных организациях, включая дальнейшее взаимодействие по тематике борьбы с торговлей людьми и борьбы с сексуальной эксплуатацией детей в ООН и ОБСЕ", - отметили в ведомстве.
Кроме того, сообщили в пресс-службе, в рамках диалога по правам человека белорусская делегация приняла участие в состоявшемся в Хельсинкской комиссии США "круглом столе" по вопросам американского опыта участия гражданского общества в процессе принятия решений правительством США. В данном мероприятии также участвовали представители американского и белорусского гражданского общества.
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