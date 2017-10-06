Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9891 RUR   0.0294 GBR   2.2251 TRY   0.4736

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.79 Brent   57.00

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 20° Завтра 15° 21° 8 Окт 15° 22° 9 Окт 16° 23°

СНГ 06.10.2017 16:47

Туск подтвердил требование полного выполнения минских соглашений по Украине

Важно, чтобы Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины были полностью выполнены, заявил в пятницу председатель Европейского Совета Дональд Туск, выступая по итогам саммита ЕС-Индия в Дели.

"Что касается Украины, Европейский союз остается твердым и единым в поддержке территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины", - заявил глава Евросовета в эфире телеслужбы ЕС, перечисляя темы, которые он обсудил с индийскими партнерами.

"Вот почему мы настаиваем на полном осуществлении Минских соглашений и призываем всех наших партнеров присоединиться к нам в этом", - добавил Д.Туск.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ИНДИЯ, УКРАИНА, ТУСК


Похожие новости


ЕС считает, что индийские власти необоснованно затягивают судебный процесс над двумя итальянскими военными моряками ЕС осудил нападение на индийское консульство в Джелалабаде Глава внешнеполитической службы ЕС осудила нападения на израильских дипломатов в Индии и Грузии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]