Туск подтвердил требование полного выполнения минских соглашений по Украине

Важно, чтобы Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины были полностью выполнены, заявил в пятницу председатель Европейского Совета Дональд Туск, выступая по итогам саммита ЕС-Индия в Дели.

"Что касается Украины, Европейский союз остается твердым и единым в поддержке территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины", - заявил глава Евросовета в эфире телеслужбы ЕС, перечисляя темы, которые он обсудил с индийскими партнерами.

"Вот почему мы настаиваем на полном осуществлении Минских соглашений и призываем всех наших партнеров присоединиться к нам в этом", - добавил Д.Туск.