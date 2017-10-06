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Регион 06.10.2017 17:29

Ядерное соглашение с Ираном не может быть пересмотрено - официальный представитель Могерини

Европейский союз твердо придерживается заключенного с Ираном соглашения по ядерной программе, заявила в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Катрин Рэй.

"Заместитель председателя Еврокомиссии и высокий представитель ЕС (по иностранным делам Федерика - ИФ) Могерини очень ясно сказала, что соглашение не может быть предметом новых переговоров", - ответила пресс-секретарь на вопрос в связи с заявлениями президента США Дональда Трампа о намерении выйти из соглашения по иранскому атому.

По словам К.Рэй, Евросоюз внимательно отслеживает эту тему и ее возможное развитие.

"Это соглашение работает и дает результат, оно было проверено МАГАТЭ. Оно предлагает долгосрочное решение по иранскому ядерному вопросу, и мы надеемся, что все стороны этого соглашения продолжат уважать поставленные ими подписи", - добавила представитель главы дипломатии ЕС.

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Тэги: ЕС, США, ИРАН, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]