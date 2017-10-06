Назарбаев на встрече выпускников МГИМО отметил необходимость привлечения дипломатических кадров к работе ЕАЭС

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече в Астане с выпускниками Московского государственного института международных отношений (МГИМО) отметил особый статус и авторитет МГИМО среди дипломатов и сотрудников внешнеполитических ведомств, сообщила пресс-служба главы государства.
"МГИМО всегда было особенным учебным заведением, куда стремились попасть многие. И сейчас молодежь также желает учиться здесь. У нас налажены эффективные связи с МГИМО и Московским государственным университетом, филиал которого работает в Астане", - сказал Н.Назарбаев, слова которого цитирует пресс-служба.
Президент Казахстана остановился на вопросе укрепления межгосударственного диалога, а также подчеркнул необходимость привлечения дипломатических кадров к дальнейшей работе Евразийского экономического союза, отмечается в сообщении.
В свою очередь участники встречи отметили масштабность проводимого в Астане IV международного Форума выпускников МГИМО и его роль в усилении дипломатических связей между странами.
Во встрече приняли участие председатель сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, член Совета директоров компании ERG Патох Шодиев, министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.
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