Назарбаев на встрече выпускников МГИМО отметил необходимость привлечения дипломатических кадров к работе ЕАЭС

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече в Астане с выпускниками Московского государственного института международных отношений (МГИМО) отметил особый статус и авторитет МГИМО среди дипломатов и сотрудников внешнеполитических ведомств, сообщила пресс-служба главы государства.

"МГИМО всегда было особенным учебным заведением, куда стремились попасть многие. И сейчас молодежь также желает учиться здесь. У нас налажены эффективные связи с МГИМО и Московским государственным университетом, филиал которого работает в Астане", - сказал Н.Назарбаев, слова которого цитирует пресс-служба.

Президент Казахстана остановился на вопросе укрепления межгосударственного диалога, а также подчеркнул необходимость привлечения дипломатических кадров к дальнейшей работе Евразийского экономического союза, отмечается в сообщении.

В свою очередь участники встречи отметили масштабность проводимого в Астане IV международного Форума выпускников МГИМО и его роль в усилении дипломатических связей между странами.

Во встрече приняли участие председатель сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, член Совета директоров компании ERG Патох Шодиев, министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.