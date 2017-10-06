Трамп, Тиллерсон и Мэттис способны решать проблемы, в том числе в отношениях с РФ, считает посол США в Москве

Президент США Дональд Трамп является человеком, который умеет решать проблемы, заявил американский посол в РФ Джон Хантсман.

"Что мне нравится в президенте (США Д.Трампе - ИФ), так это, что он человек, который умеет решать проблемы", - сказал Дж.Хантсман в интервью, которое он дал своей дочери, репортеру Фокс Ньюс Эбби Хантсман.

Он отметил, что людьми, умеющими решать проблемы, также являются государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и министр обороны Джейм Мэттис.

"Государственный секретарь - человек, который умеет решать проблемы, генерал Мэттис, наш министр обороны - это человек, который умеет решать проблемы", - сказал Дж.Хансман.

"... Это люди, которые осознают реалии, свойственные сложным отношениям между США и Россией", - добавил посол.