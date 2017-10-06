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СНГ 06.10.2017 18:16

Трамп, Тиллерсон и Мэттис способны решать проблемы, в том числе в отношениях с РФ, считает посол США в Москве

Президент США Дональд Трамп является человеком, который умеет решать проблемы, заявил американский посол в РФ Джон Хантсман.

"Что мне нравится в президенте (США Д.Трампе - ИФ), так это, что он человек, который умеет решать проблемы", - сказал Дж.Хантсман в интервью, которое он дал своей дочери, репортеру Фокс Ньюс Эбби Хантсман.

Он отметил, что людьми, умеющими решать проблемы, также являются государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и министр обороны Джейм Мэттис.

"Государственный секретарь - человек, который умеет решать проблемы, генерал Мэттис, наш министр обороны - это человек, который умеет решать проблемы", - сказал Дж.Хансман.

"... Это люди, которые осознают реалии, свойственные сложным отношениям между США и Россией", - добавил посол.

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Тэги: США, ПОСОЛ, АДМИНИСТРАЦИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]