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Бизнес и законодательство 06.10.2017 15:53

Азербайджан предлагает WIPO открыть офис в Баку

Генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) Фрэнсис Гарри посетит Азербайджан в первом полугодии 2018 года, сообщает пресс-служба Госкомитета по стандартизации, метрологии и патентам (ГКСМП).

«Гендиректор WIPO Фрэнсис Гарри в первой половине 2018 года посетит с визитом Азербайджан», - говорится в сообщении.

Об этом было сказано на встрече Ф.Гарри с председателем ГКСМП Рамизом Гасановым, состоявшейся в Женеве в рамках 57-го заседания Ассамблеи государств-членов WIPO.

«Азербайджанская сторона заинтересована в открытии в Баку офиса Всемирной организации интеллектуальной собственности и подписании проекта нового плана деятельности между Азербайджаном и WIPO в 2018 году», - сказал Р.Гасанов на встрече.

Р.Гасанов также провел рабочие встречи в различных департаментах WIPO, обсудив вопросы сотрудничества.

Гендиректор ГКСМП также провел встречи с главами патентных структур ряда государств, на которых обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества и возможная поддержка в направлении открытия зарубежного офиса WIPO в Баку.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, WIPO, ГЕНДИРЕКТОР, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]