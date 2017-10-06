Команда банка ВТБ (Азербайджан) стала участником чемпионата AZFAR "Бизнес-лиги" по мини-футболу - корпоративного турнира среди азербайджанских компаний. ВТБ (Азербайджан) представляет команда «ВТБ Банк», которая неоднократно принимала участие в различных турнирах, как в Азербайджане, так и за рубежом.
В прошлом году команда банка ВТБ (Азербайджан) заняла первое место в турнире по мини-футболу, организованном «Атахолдинг», в 2014 году заняла 2-ое место. Также команда «ВТБ Банк» принимала участие в спартакиадах группы ВТБ в 2013 и 2016 году в Москве.
Капитан команды «ВТБ Банк» Анар Рагимов отметил: «Чемпионат «Бизнес-Лиги» рассчитан на самые активные и передовые компании Азербайджана. Участие в этом чемпионате способствует укреплению внутрикорпоративных связей, а также повышению уровня спортивного мастерства и формированию позитивного духа среди сотрудников".
Министр обороны Азербайджана совершит 8 октября визит в Беларусь
Минсельхоз Азербайджана потратит более 1 млн манат на развитие шелководства
Azeravtoyol получит около 6,5 млн. манатов на строительство автодороги в Гейчайском районе Азербайджана
Курс манат/ доллару на 9 октября - 1,7002 манат/$1
Газпром подписал меморандум с Боливией, охватывающий маркетинг в Бразилии, Аргентине
МОК временно лишил статуса почетного члена главу НОК Бразилии, арестованного по подозрению в коррупции
Управление по аккредитации и нострификации Минобразования Азербайджана презентовало новый сайт
Спрос на шоколад в странах Азии приведет к сокращению избыточных запасов какао-бобов в мире
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Представитель Мадрида в Каталонии принес извинения за проявленную во время референдума жесткость полиции
В Еврокомиссии считают, что она дала исчерпывающие ответы относительно своей позиции по каталонскому референдуму
Все русские школы Латвии с 2020 года планируется перевести на государственный язык обучения - министр образования
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»