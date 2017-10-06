Команда банка ВТБ (Азербайджан) стала участником чемпионата AZFAR "Бизнес-лиги" по мини-футболу - корпоративного турнира среди азербайджанских компаний. ВТБ (Азербайджан) представляет команда «ВТБ Банк», которая неоднократно принимала участие в различных турнирах, как в Азербайджане, так и за рубежом.

В прошлом году команда банка ВТБ (Азербайджан) заняла первое место в турнире по мини-футболу, организованном «Атахолдинг», в 2014 году заняла 2-ое место. Также команда «ВТБ Банк» принимала участие в спартакиадах группы ВТБ в 2013 и 2016 году в Москве.

Капитан команды «ВТБ Банк» Анар Рагимов отметил: «Чемпионат «Бизнес-Лиги» рассчитан на самые активные и передовые компании Азербайджана. Участие в этом чемпионате способствует укреплению внутрикорпоративных связей, а также повышению уровня спортивного мастерства и формированию позитивного духа среди сотрудников".