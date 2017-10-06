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06.10.2017 16:06

Команда банка ВТБ (Азербайджан) стала участником чемпионата AZFAR "Бизнес-лиги" по мини-футболу

Команда банка ВТБ (Азербайджан) стала участником чемпионата AZFAR "Бизнес-лиги" по мини-футболу - корпоративного турнира среди азербайджанских компаний. ВТБ (Азербайджан) представляет команда «ВТБ Банк», которая неоднократно принимала участие в различных турнирах, как в Азербайджане, так и за рубежом.

В прошлом году команда банка ВТБ (Азербайджан) заняла первое место в турнире по мини-футболу, организованном «Атахолдинг», в 2014 году заняла 2-ое место. Также команда «ВТБ Банк» принимала участие в спартакиадах группы ВТБ в 2013 и 2016 году в Москве.

Капитан команды «ВТБ Банк» Анар Рагимов отметил: «Чемпионат «Бизнес-Лиги» рассчитан на самые активные и передовые компании Азербайджана. Участие в этом чемпионате способствует укреплению внутрикорпоративных связей, а также повышению уровня спортивного мастерства и формированию позитивного духа среди сотрудников".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]