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ТЭК 06.10.2017 16:47

Газпром подписал меморандум с Боливией, охватывающий маркетинг в Бразилии, Аргентине

Gazprom EP International, Gazprom Marketing and Trading, министерство углеводородов и энергетики Боливии и национальная нефтегазовая боливийская компания YPFB подписали меморандум о взаимопонимании, передает корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания.

Документ фиксирует намерения сторон по созданию совместного предприятия в сфере маркетинга газа на рынках Аргентины и Бразилии.

Помимо этого заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов и министр энергетики и горнорудной промышленности Кубы Альфредо Лопес Вальдес рассмотрели возможные направления сотрудничества в энергетической сфере.

"Газпром" (20%) в партнерстве с Total E&P Bolivie (50%), TecPetrol de Bolivia (20%) и YPBF Chaco (10%) участвует в проектах по освоению перспективных нефтегазоносных участков "Ипати" и "Акио", на территории которых открыто месторождение "Инкауаси". "Газпром" совместно с Total E&P Bolivie также реализует проект по геологоразведке месторождений углеводородов на участке "Асеро". Долевое участие партнеров в проекте на этапе геологоразведки: "Газпром" - 50%, Total E&P Bolivie - 50%.

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Тэги: БОЛИВИЯ, ГАЗПРОМ, МАРКЕТИНГ, МЕМОРАНДУМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]