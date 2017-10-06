Газпром подписал меморандум с Боливией, охватывающий маркетинг в Бразилии, Аргентине

Gazprom EP International, Gazprom Marketing and Trading, министерство углеводородов и энергетики Боливии и национальная нефтегазовая боливийская компания YPFB подписали меморандум о взаимопонимании, передает корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания.

Документ фиксирует намерения сторон по созданию совместного предприятия в сфере маркетинга газа на рынках Аргентины и Бразилии.

Помимо этого заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов и министр энергетики и горнорудной промышленности Кубы Альфредо Лопес Вальдес рассмотрели возможные направления сотрудничества в энергетической сфере.

"Газпром" (20%) в партнерстве с Total E&P Bolivie (50%), TecPetrol de Bolivia (20%) и YPBF Chaco (10%) участвует в проектах по освоению перспективных нефтегазоносных участков "Ипати" и "Акио", на территории которых открыто месторождение "Инкауаси". "Газпром" совместно с Total E&P Bolivie также реализует проект по геологоразведке месторождений углеводородов на участке "Асеро". Долевое участие партнеров в проекте на этапе геологоразведки: "Газпром" - 50%, Total E&P Bolivie - 50%.