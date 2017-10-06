Мэй пришлось сдвинуть поездку в Китай из-за визита Трампа в Пекин - ТВ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вынужденно перенесла поездку в Китай по просьбе Пекина из-за предстоящего визита президента США Дональда Трампа в КНР, попадающего на те же даты, сообщает британский телеканал "Скай ньюс" со ссылкой на источники.
Источники телеканала сообщили, что в Лондоне велась подготовка к поездке Т.Мэй, а также крупнейших представителей британского бизнеса в Китай, в ходе которой британский премьер планировала, в том числе, обсудить с Пекином торговые взаимоотношения КНР и Соединенного Королевства после Brexit.
Однако, по информации телеканала, ранее на этой неделе Пекин уведомил Даунинг-стрит, что не сможет принять британскую делегацию из-за готовящегося визита президента США в Китай.
Точные даты визита не называются, однако известно, что поездка должна была занять несколько дней в период с 6 по 12 ноября.
Ожидается, что Д.Трамп посетит ряд азиатских стран в период с 3 по 14 ноября.
Министр обороны Азербайджана совершит 8 октября визит в Беларусь
Минсельхоз Азербайджана потратит более 1 млн манат на развитие шелководства
Azeravtoyol получит около 6,5 млн. манатов на строительство автодороги в Гейчайском районе Азербайджана
Курс манат/ доллару на 9 октября - 1,7002 манат/$1
Газпром подписал меморандум с Боливией, охватывающий маркетинг в Бразилии, Аргентине
МОК временно лишил статуса почетного члена главу НОК Бразилии, арестованного по подозрению в коррупции
Управление по аккредитации и нострификации Минобразования Азербайджана презентовало новый сайт
Спрос на шоколад в странах Азии приведет к сокращению избыточных запасов какао-бобов в мире
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Команда банка ВТБ (Азербайджан) стала участником чемпионата AZFAR "Бизнес-лиги" по мини-футболу
В Российском информационно-культурном центре в Баку чествовали учителей. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»