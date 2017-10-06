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Дальнее зарубежье 06.10.2017 18:28

Мэй пришлось сдвинуть поездку в Китай из-за визита Трампа в Пекин - ТВ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вынужденно перенесла поездку в Китай по просьбе Пекина из-за предстоящего визита президента США Дональда Трампа в КНР, попадающего на те же даты, сообщает британский телеканал "Скай ньюс" со ссылкой на источники.

Источники телеканала сообщили, что в Лондоне велась подготовка к поездке Т.Мэй, а также крупнейших представителей британского бизнеса в Китай, в ходе которой британский премьер планировала, в том числе, обсудить с Пекином торговые взаимоотношения КНР и Соединенного Королевства после Brexit.

Однако, по информации телеканала, ранее на этой неделе Пекин уведомил Даунинг-стрит, что не сможет принять британскую делегацию из-за готовящегося визита президента США в Китай.

Точные даты визита не называются, однако известно, что поездка должна была занять несколько дней в период с 6 по 12 ноября.

Ожидается, что Д.Трамп посетит ряд азиатских стран в период с 3 по 14 ноября.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КНР, МЭЙ, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]