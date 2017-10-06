Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9891 RUR   0.0294 GBR   2.2251 TRY   0.4736

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.79 Brent   57.00

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 20° Завтра 15° 21° 8 Окт 15° 22° 9 Окт 16° 23°

Дальнее зарубежье 06.10.2017 18:47

ЕС поддерживает усилия по денуклеаризации, заявила Могерини

Евросоюз работает над тем, чтобы найти мирный политический путь к денуклеаризации Корейского полуострова и следит за тем, чтобы ядерная сделка с Ираном неукоснительно выполнялась всеми сторонами, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и Федерика Могерини.

"Мы принимает постоянное участие в полном осуществлении Договора о нераспространении ядерного оружия и его пересмотре, а также поддерживаем вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", - заявила она.

Ф.Могерини также приветствовала присуждение Нобелевской премии мира международному движению против ядерного оружия ICAN.

"В нашем сложном и хаотичном мире Нобелевский комитет мира вновь указал на одну из самых больших угроз современности и на необходимость международного сотрудничества для достижения мира и безопасности", - написала она в распространенном в пятницу заявлении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, МОГЕРИНИ, НОБЕЛЬ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Иран выполняет условия сделки по ядерной программе, считает Могерини Действия КНДР угрожают безопасности международного сообщества - Могерини ЕС готовит новые санкции против КНДР, добиваясь политического решения корейского вопроса - Могерини Могерини ожидает, что Фонд обороны ЕС и Союз оборонной промышленности ЕС начнут работу к концу года ЕС может ввести новые санкции в отношении КНДР - Могерини В Евросоюзе разделяют молитвы и надежду всех афганцев на мир, заявила Могерини в связи с терактом в Кабуле

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]