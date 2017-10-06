ЕС поддерживает усилия по денуклеаризации, заявила Могерини

Евросоюз работает над тем, чтобы найти мирный политический путь к денуклеаризации Корейского полуострова и следит за тем, чтобы ядерная сделка с Ираном неукоснительно выполнялась всеми сторонами, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и Федерика Могерини.

"Мы принимает постоянное участие в полном осуществлении Договора о нераспространении ядерного оружия и его пересмотре, а также поддерживаем вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", - заявила она.

Ф.Могерини также приветствовала присуждение Нобелевской премии мира международному движению против ядерного оружия ICAN.

"В нашем сложном и хаотичном мире Нобелевский комитет мира вновь указал на одну из самых больших угроз современности и на необходимость международного сотрудничества для достижения мира и безопасности", - написала она в распространенном в пятницу заявлении.