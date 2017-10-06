В Азербайджане последователь ИГ приговорен к 11 годам тюремного заключения за подготовку терактов в Баку

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил к 11 годам лишения свободы последователя террористической организации "Исламское государство" (ИГ) Фарида Садыгова, признав его винновым в подготовке терактов в Баку, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в суде.

Ф.Садыгов признан виновным по статьям 214 "Терроризм", 218.1 "Создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, а равно руководство таким сообществом (организацией) или входящими в него структурными подразделениями" и др. Уголовного кодекса Азербайджана.

Согласно обвинительному акту, Фарид Садыгов (религиозное имя "Абдулхалиг") вошел в преступный сговор с Гарибом Дамировым, Магомедом Улубековым и другими лицами с целью пропаганды в Азербайджане идей ИГ.

Они планировали совершение терактов в ряде ведущих вузов страны с целью создания паники среди населения. Члены преступной организации также собирались совершить нападения на винные магазины и ломбарды в северном регионе страны.

Во время операции по задержанию члены группировки были уничтожены сотрудниками Государственной службы безопасности Азербайджана. Ф.Садыгов был арестован позже.

Р.Бабаев