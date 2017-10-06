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Дальнее зарубежье 06.10.2017 19:07

Североатлантический альянс обеспокоен ситуацией с терроризмом в Афганистане - глава ПА НАТО

Председатель Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли заявил, что Североатлантический альянс обеспокоен ситуацией с терроризмом в Афганистане после вывода боевых подразделений альянса из страны в 2014 году, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Мы не можем недооценивать то, что происходит в Афганистане, так как после того, как мы вывели войска... Мы увидели новую волну распространения терроризма... "Талибан", контролирующий большую часть территории страны", - заявил он агентству.

Накануне постпред США при ООН Кей Бэйли Хатчисон заявила, что Вашингтон попросит НАТО увеличить контингент войск в Афганистане на 1 тыс. человек в рамках усилий по борьбе с боевиками террористической организации "Талибан".

В 2014 году Североатлантический альянс завершил военную миссию в Афганистане. Оставшиеся в стране военные НАТО выступают в качестве военных советников ВС Афганистана.

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Тэги: АФГАНИСТАН, НАТО, ТАЛИБАН, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]