Североатлантический альянс обеспокоен ситуацией с терроризмом в Афганистане - глава ПА НАТО

Председатель Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли заявил, что Североатлантический альянс обеспокоен ситуацией с терроризмом в Афганистане после вывода боевых подразделений альянса из страны в 2014 году, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Мы не можем недооценивать то, что происходит в Афганистане, так как после того, как мы вывели войска... Мы увидели новую волну распространения терроризма... "Талибан", контролирующий большую часть территории страны", - заявил он агентству.

Накануне постпред США при ООН Кей Бэйли Хатчисон заявила, что Вашингтон попросит НАТО увеличить контингент войск в Афганистане на 1 тыс. человек в рамках усилий по борьбе с боевиками террористической организации "Талибан".

В 2014 году Североатлантический альянс завершил военную миссию в Афганистане. Оставшиеся в стране военные НАТО выступают в качестве военных советников ВС Афганистана.