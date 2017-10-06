Североатлантический альянс обеспокоен ситуацией с терроризмом в Афганистане - глава ПА НАТО

Председатель Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли заявил, что Североатлантический альянс обеспокоен ситуацией с терроризмом в Афганистане после вывода боевых подразделений альянса из страны в 2014 году, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".
"Мы не можем недооценивать то, что происходит в Афганистане, так как после того, как мы вывели войска... Мы увидели новую волну распространения терроризма... "Талибан", контролирующий большую часть территории страны", - заявил он агентству.
Накануне постпред США при ООН Кей Бэйли Хатчисон заявила, что Вашингтон попросит НАТО увеличить контингент войск в Афганистане на 1 тыс. человек в рамках усилий по борьбе с боевиками террористической организации "Талибан".
В 2014 году Североатлантический альянс завершил военную миссию в Афганистане. Оставшиеся в стране военные НАТО выступают в качестве военных советников ВС Афганистана.
Министр обороны Азербайджана совершит 8 октября визит в Беларусь
Минсельхоз Азербайджана потратит более 1 млн манат на развитие шелководства
Azeravtoyol получит около 6,5 млн. манатов на строительство автодороги в Гейчайском районе Азербайджана
Курс манат/ доллару на 9 октября - 1,7002 манат/$1
Газпром подписал меморандум с Боливией, охватывающий маркетинг в Бразилии, Аргентине
МОК временно лишил статуса почетного члена главу НОК Бразилии, арестованного по подозрению в коррупции
Управление по аккредитации и нострификации Минобразования Азербайджана презентовало новый сайт
Спрос на шоколад в странах Азии приведет к сокращению избыточных запасов какао-бобов в мире
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Команда банка ВТБ (Азербайджан) стала участником чемпионата AZFAR "Бизнес-лиги" по мини-футболу
В Российском информационно-культурном центре в Баку чествовали учителей. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»