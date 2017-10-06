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Дальнее зарубежье 06.10.2017 19:22

Шведская полиция задержала гражданина ФРГ, пытавшегося пронести взрывчатку на борт самолета - СМИ

Правоохранительные службы Швеции задержали гражданина Германии, который пытался пронести взрывчатое вещество на борт самолета в аэропорту Гетеборг-Ландветтер, сообщили в пятницу шведские СМИ.

Согласно данным полиции, подозрительный предмет был обнаружен в багаже 20-летнего гражданина Германии, когда он проходил проверку, чтобы попасть на рейс.

Полиция не предоставила дополнительную информацию о задержанном и о предмете, обнаруженном в его багаже.

В свою очередь местные газеты "Афтонбладет" и "Гетеборгс пост" сообщили, что у задержанного было обнаружено взрывчатое вещество TATP, также известное как "мать сатаны".

"Матерью сатаны" называют взрывчатое вещество, состоящее из перекиси ацетона, производные которого очень чувствительны и нестабильны и могут взорваться при воздействии тепла, трения или тряски.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, АЭРОПОРТ, ВЗРЫВЧАТКА, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]