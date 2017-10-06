Слуцкий считает правильным, что глава ПАСЕ подал в отставку до начала сессии ассамблеи

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал правильным решение председателя ПАСЕ Педро Аграмунта подать в отставку, не дожидаясь очередной сессии ПАСЕ.
"Это правильный абсолютно шаг, чтобы не давать возможности записным русофобам и людям, которые ничего общего (не имеют) с радетелями за будущее Европы, оттаптываться на его имени самым жесточайшим образом, как они вероятно запланировали в ходе предстоящей сессии ПАСЕ", - сказал Л.Слуцкий журналистам в пятницу.
Он отметил, что П.Аграмунт мужественный и сильный человек, который не побоялся поехать в Сирию с представителями российского парламента и заявить "на всю Европу и на весь мир, что российское оборонное ведомство имеет серьезные дипломатические успехи в деле установления режима прекращения боевых действий на территории Сирии и примирения сторон".
"Десятки европейских политиков поддерживают Педро Аграмунта, но сама Парламентская ассамблея, работе в которой он отдал много лет, заняла позицию русофобов, исповедующих двойные стандарты. Их не устроил не сам факт поездки Аграмунта в Сирию, а его совместный визит с российской делегацией",- сказал Л.Слуцкий.
"Уверен, что карьера испанского политика не завершена далеко",- сказал парламентарий.
П.Аграмунт оказался в центре скандала весной 2017 года после того, как Ассамблея выразила ему вотум недоверия из-за визита в Сирию, но не смогла отстранить от должности, так как регламент подобного не предусматривал.
П.Аграмунт также является членом Сената Испании с 1993 года.
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