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Наука и образование 06.10.2017 17:25

Управление по аккредитации и нострификации Минобразования Азербайджана презентовало новый сайт

Управление по аккредитации и нострификации (УАН) министерства образования Азербайджана презентовало свой сайт, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан» с мероприятия.

Завотделом информации УАН Габиль Гафаров, выступивший на мероприятии, отметил, что важной стороной электронного ресурса Управления (ani.edu.gov.az), на который можно попасть через сайт Минобразования (edu.gov.az) является то, что ведомство осуществляет процесс признания документов о высшем образовании, выданных полномочными органами иностранных государств исключительно посредством сайта.

«Это связано с тем, что прием документов осуществляется только в электронном порядке»,- отметил Г.Гафаров.

По его словам, на сайте прописаны все условия признания и не признания дипломов, полученных в зарубежных вузах.

«На сайте четко расписано, в каких случаях диплом не может быть признан»,- сказал Г.Гафаров.

Ф.Исазаде

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Тэги: МИНОБРАЗОВАНИЯ, САЙТ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]