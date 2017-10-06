Министр обороны Азербайджана примет участие в заседании Совета министров обороны СНГ в Душанбе

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов примет участие в заседании Совета министров обороны (СМО) СНГ в Душанбе, отмечается в сообщении Минобороны.
З.Гасанов на встрече с послом Таджикистана в Баку Рустамом Солиевым обсудил предстоящий визит в Душанбе.
«З.Гасанов и Р.Солиев обсудили вопросы, связанные с предстоящим визитом министра обороны Азербайджана в Таджикистан для участия в очередном заседании СМО СНГ, которое в ближайшие дни состоится в Душанбе (12 октября - ИФ)»,- говорится в сообщении.
Кроме того, по сообщению Минобороны, собеседники также обсудили текущее состояние двусторонних отношений, перспективы военного сотрудничества, в частности в области военного образования.
«Наряду с этим состоялся обмен мнениями по интересующим стороны вопросам в сфере региональной безопасности и обороны»,- отмечает оборонное ведомство.
Ф.Исазаде
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