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Внешняя политика 06.10.2017 17:33

Министр обороны Азербайджана примет участие в заседании Совета министров обороны СНГ в Душанбе

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов примет участие в заседании Совета министров обороны (СМО) СНГ в Душанбе, отмечается в сообщении Минобороны.

З.Гасанов на встрече с послом Таджикистана в Баку Рустамом Солиевым обсудил предстоящий визит в Душанбе.

«З.Гасанов и Р.Солиев обсудили вопросы, связанные с предстоящим визитом министра обороны Азербайджана в Таджикистан для участия в очередном заседании СМО СНГ, которое в ближайшие дни состоится в Душанбе (12 октября - ИФ)»,- говорится в сообщении.

Кроме того, по сообщению Минобороны, собеседники также обсудили текущее состояние двусторонних отношений, перспективы военного сотрудничества, в частности в области военного образования.

«Наряду с этим состоялся обмен мнениями по интересующим стороны вопросам в сфере региональной безопасности и обороны»,- отмечает оборонное ведомство.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОБОРОНА, ТАДЖИКИСТАН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]