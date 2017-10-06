Правительство Дагестана отправлено в отставку

Временно исполняющий обязанности руководителя Дагестана Владимир Васильев подписал указ об отставке правительства, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе администрации главы и правительства региона.

"В.Васильев отправил в отставку членов правительства и работников администрации главы и правительства республики. Они будут исполнять обязанности", - сказал собеседник агентства.

Президент РФ Владимир Путин 3 октября принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и назначил врио руководителя региона вице-спикера Госдумы, руководителя фракции "Единой России" В.Васильева.