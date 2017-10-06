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СНГ 06.10.2017 17:35

Правительство Дагестана отправлено в отставку

Временно исполняющий обязанности руководителя Дагестана Владимир Васильев подписал указ об отставке правительства, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе администрации главы и правительства региона.

"В.Васильев отправил в отставку членов правительства и работников администрации главы и правительства республики. Они будут исполнять обязанности", - сказал собеседник агентства.

Президент РФ Владимир Путин 3 октября принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и назначил врио руководителя региона вице-спикера Госдумы, руководителя фракции "Единой России" В.Васильева.

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]