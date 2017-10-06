Временным главой ПАСЕ станет вице-президент Ассамблеи Роджер Гейл

Обязанности председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) вместо ушедшего в отставку Педро Аграмунта временно будет исполнять первый вице-председатель ассамблеи британец Роджер Гейл, говорится в официальном заявлении ПАСЕ.
"Временным главой ПАСЕ автоматически становится сэр Роджер Гейл, старший сегодня среди заместителей (Педро - ИФ) Аграмунта", - отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте ПАСЕ.
Там уточняется, что Р.Гейл "будет исполнять эти обязанности до выборов нового главы ПАСЕ, которые состоятся на следующей сессии".
Ранее в пятницу П.Аграмунт сообщил, что подал в отставку по личным причинам.
"Сегодня по личным причинам я решил подать в отставку с поста председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы", - написал П.Аграмунт в своем "Твиттере".
Он занимал эту должность с 2016 года, сменив на посту Анн Брасер.
П.Аграмунт оказался в центре скандала весной 2017 года после того, как Ассамблея выразила ему вотум недоверия из-за визита в Сирию, но не смогла отстранить от должности, так как регламент подобного не предусматривал.
П.Аграмунт также является членом Сената Испании с 1993 года.
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