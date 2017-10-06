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Спорт 06.10.2017 17:56

МОК временно лишил статуса почетного члена главу НОК Бразилии, арестованного по подозрению в коррупции

Международный олимпийский комитет (МОК) решил применить временные санкции к председателю Национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии Карлосу Артуру Нузману, который накануне был арестован по подозрению в коррупции, сообщает пресс-служба МОК в пятницу.

Следуя рекомендации Комиссии по этике МОК, принято решение временно лишить А.Нузмана статуса почетного члена МОК, а также вывести его из состава Координационной комиссии "Токио 2020".

Кроме этого, временно приостановлена работа Олимпийского комитета Бразилии, что означает заморозку перевода субсидий и платежей от МОК, в то же время, за бразильскими спортсменами сохранено право выступать в международных соревнованиях под своим национальным флагом и сборная Бразилии выступит на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.

Сохранены также выплаты стипендий от МОК бразильским спортсменам.

Подчеркивается, что принятые меры носят временный характер и могут быть отменены частично или полностью по результатам расследования.

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Тэги: МИР, МОК, ЧИНОВНИК, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]