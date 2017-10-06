МОК временно лишил статуса почетного члена главу НОК Бразилии, арестованного по подозрению в коррупции

Международный олимпийский комитет (МОК) решил применить временные санкции к председателю Национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии Карлосу Артуру Нузману, который накануне был арестован по подозрению в коррупции, сообщает пресс-служба МОК в пятницу.
Следуя рекомендации Комиссии по этике МОК, принято решение временно лишить А.Нузмана статуса почетного члена МОК, а также вывести его из состава Координационной комиссии "Токио 2020".
Кроме этого, временно приостановлена работа Олимпийского комитета Бразилии, что означает заморозку перевода субсидий и платежей от МОК, в то же время, за бразильскими спортсменами сохранено право выступать в международных соревнованиях под своим национальным флагом и сборная Бразилии выступит на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.
Сохранены также выплаты стипендий от МОК бразильским спортсменам.
Подчеркивается, что принятые меры носят временный характер и могут быть отменены частично или полностью по результатам расследования.
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