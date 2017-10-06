Главы ВВС Азербайджана и Казахстана обсудили вопросы сотрудничества

Заместитель министра обороны Азербайджана, командующий ВВС генерал-лейтенант Рамиз Таиров и Главнокомандующий Силами воздушной обороны ВС Казахстана генерал-майор авиации Нурлан Карбенов обсудили вопросы сотрудничества военно-воздушных сил двух стран.
Встреча Р.Таирова и Н.Карбенова состоялась в пятницу в Баку.
«В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества между военно-воздушными силами двух стран, а также вопросах, представляющих взаимный интерес»,- сообщает пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана.
Согласно сообщению Минобороны, в ходе визита предусмотрено ознакомление казахстанской делегации с авиабазами ВВС Азербайджана.
Ф.Исазаде
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