Главы ВВС Азербайджана и Казахстана обсудили вопросы сотрудничества

Заместитель министра обороны Азербайджана, командующий ВВС генерал-лейтенант Рамиз Таиров и Главнокомандующий Силами воздушной обороны ВС Казахстана генерал-майор авиации Нурлан Карбенов обсудили вопросы сотрудничества военно-воздушных сил двух стран.

Встреча Р.Таирова и Н.Карбенова состоялась в пятницу в Баку.

«В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества между военно-воздушными силами двух стран, а также вопросах, представляющих взаимный интерес»,- сообщает пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана.

Согласно сообщению Минобороны, в ходе визита предусмотрено ознакомление казахстанской делегации с авиабазами ВВС Азербайджана.

Ф.Исазаде