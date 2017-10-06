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Внешняя политика 06.10.2017 18:01

Главы ВВС Азербайджана и Казахстана обсудили вопросы сотрудничества

Заместитель министра обороны Азербайджана, командующий ВВС генерал-лейтенант Рамиз Таиров и Главнокомандующий Силами воздушной обороны ВС Казахстана генерал-майор авиации Нурлан Карбенов обсудили вопросы сотрудничества военно-воздушных сил двух стран.

Встреча Р.Таирова и Н.Карбенова состоялась в пятницу в Баку.

«В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества между военно-воздушными силами двух стран, а также вопросах, представляющих взаимный интерес»,- сообщает пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана.

Согласно сообщению Минобороны, в ходе визита предусмотрено ознакомление казахстанской делегации с авиабазами ВВС Азербайджана.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, ВВС, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]