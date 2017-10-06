Azeravtoyol получит около 6,5 млн. манатов на строительство автодороги в Гейчайском районе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить ОАО "Azeravtoyol" 6,4 млн. манатов на строительство автодороги Быгыр-джыргурд-Шекер-Вейсаллы-Алыкенд-Мырты в Гейчайском районе, сообщает сайт главы государства.

Средства "Azeravtoyol" получит из Целевого бюджетного фонда «Автомобильные дороги», предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2016 год.

Автомобильные дороги соединяют 6 населенных пункта с общим населением 11 тыс. человек.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в пятницу.

Ф.Исазаде