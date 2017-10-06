Минсельхоз Азербайджана потратит более 1 млн манат на развитие шелководства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил Министерству сельского хозяйства направить 775 тыс манатов на закупку тутовых саженцев, сообщает сайт главы государства.

Кроме того, Минсельхоз направит 275 тыс. манатов на закупку семян шелкопряда.

Соответствующие меры предусмотрены в распоряжение И.Алиева, подписанного в пятницу.

Ф.Исазаде