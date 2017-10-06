Министр обороны Азербайджана совершит 8 октября визит в Беларусь

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов совершит 8 октября официальный визит в Беларусь, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.
«З.Гасанов совершит 8 октября официальный визит в Минск по приглашению своего белорусского коллеги генерал-лейтенанта Андрея Равкова»,- говорится в сообщении.
Минобороны отмечает, что в рамках пребывания в Беларуси З.Гасанов планирует встречу с военно-политическим руководством и руководителями других государственных структур Беларуси, а также посещение предприятий военно-промышленного комплекса.
«В ходе встреч будут обсуждены перспективы развития и расширения двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической сфере и в области военного образования, а также вопросы безопасности»,- говорится в сообщении.
Ф.Исазаде
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