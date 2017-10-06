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Внешняя политика 06.10.2017 19:40

Министр обороны Азербайджана совершит 8 октября визит в Беларусь

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов совершит 8 октября официальный визит в Беларусь, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

«З.Гасанов совершит 8 октября официальный визит в Минск по приглашению своего белорусского коллеги генерал-лейтенанта Андрея Равкова»,- говорится в сообщении.

Минобороны отмечает, что в рамках пребывания в Беларуси З.Гасанов планирует встречу с военно-политическим руководством и руководителями других государственных структур Беларуси, а также посещение предприятий военно-промышленного комплекса.

«В ходе встреч будут обсуждены перспективы развития и расширения двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической сфере и в области военного образования, а также вопросы безопасности»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ОБОРОНА, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]