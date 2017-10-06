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Дальнее зарубежье 06.10.2017 21:10

США выделят Эстонии $5 млн на строительство радара на границе с Россией

Вашингтон выделит Эстонии $5 млн на обустройство радарных позиций на берегу пограничной реки Наровы на восточной границе, чтобы обеспечить лучшее покрытие электронной охраной реки и ее левого берега, сообщила агентству BNS пресс-служба департамента полиции и погранохраны.

Обустройство радарных позиций включает в себя проектирование, строительство радарной башни, самого радара, камер наблюдения, электросоединения, подъездные пути, системы связи, бесперебойное электроснабжение, охранную систему и прочее.

Сооружение комплекса позволит существенно улучшить режим охраны границы на реке Нарове, повысить возможности задержания нарушителей.

Министр внутренних дел Андрес Анвельт высоко оценил вклад США в обустройство восточной границы.

"Строительство пограничных сооружений на восточной границе важно для Эстонии, важно для всего Европейского Союза и для НАТО, поэтому работы следует вести основательно и так, чтобы эти объекты прослужили нескольким поколениям. Обустройство границы, без сомнения, является одним из крупнейших вызовов современной истории. Очень радует, что в реализацию проекта вносят свой вклад не только наши славные коллеги из Эстонии, но и наши надежные партнеры из-за рубежа", - отметил А.Анвельт.

Общая стоимость проекта обустройства восточной границы Эстонии превышает 70 млн евро.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, США, РАДАР, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]