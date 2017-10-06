США выделят Эстонии $5 млн на строительство радара на границе с Россией

Вашингтон выделит Эстонии $5 млн на обустройство радарных позиций на берегу пограничной реки Наровы на восточной границе, чтобы обеспечить лучшее покрытие электронной охраной реки и ее левого берега, сообщила агентству BNS пресс-служба департамента полиции и погранохраны.
Обустройство радарных позиций включает в себя проектирование, строительство радарной башни, самого радара, камер наблюдения, электросоединения, подъездные пути, системы связи, бесперебойное электроснабжение, охранную систему и прочее.
Сооружение комплекса позволит существенно улучшить режим охраны границы на реке Нарове, повысить возможности задержания нарушителей.
Министр внутренних дел Андрес Анвельт высоко оценил вклад США в обустройство восточной границы.
"Строительство пограничных сооружений на восточной границе важно для Эстонии, важно для всего Европейского Союза и для НАТО, поэтому работы следует вести основательно и так, чтобы эти объекты прослужили нескольким поколениям. Обустройство границы, без сомнения, является одним из крупнейших вызовов современной истории. Очень радует, что в реализацию проекта вносят свой вклад не только наши славные коллеги из Эстонии, но и наши надежные партнеры из-за рубежа", - отметил А.Анвельт.
Общая стоимость проекта обустройства восточной границы Эстонии превышает 70 млн евро.
В Минской группе ОБСЕ констатируют готовность президентов Азербайджана и Армении к встрече по Карабаху
Алиев поздравил Путина с 65-летием, лидеры двух стран обменялись мнениями по перспективам сотрудничества – пресс-служба президента Азербайджана
Азербайджан заинтересован в скорейшем урегулировании карабахского конфликта – Алиев
Минналогов Азербайджана за 9 месяцев увеличило налоговые сборы в госбюджет на 6%
Азербайджано-австралийский бизнес-форум пройдет в Баку во второй декаде октября
MBNP Азербайджана аннулировала лицензию страховщика "Башак Инам" и назначила временного администратора в компанию
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека - МВД
Первый вице-президент Азербайджана приняла участие в открытии выставки «Модернизм и мода»
МОК временно лишил статуса почетного члена главу НОК Бразилии, арестованного по подозрению в коррупции
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Команда банка ВТБ (Азербайджан) стала участником чемпионата AZFAR "Бизнес-лиги" по мини-футболу
В Российском информационно-культурном центре в Баку чествовали учителей. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»