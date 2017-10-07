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СНГ 07.10.2017 08:51

Вице-премьер-министр Киргизии Джумакадыров погиб в автоаварии недалеко от Бишкека - пресс-служба правительства Киргизии

Вице-премьер-министр Киргизии Темир Джумакадыров погиб в ДТП недалеко от Бишкека, сообщили в пресс-службе правительства Киргизии.

Автомобиль, в котором находился вице-премьер и его помощник, столкнулся с грузовой автомашиной "Камаз".

"В результате ДТП погибли водитель и два пассажира автомашины. В автомашине находились вице-премьер-министр и его помощник", - сообщили в пресс-службе правительства Киргизии.

Дорожно-транспортное происшествие произошло рано утром в субботу.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ВИЦЕ/ПРЕМЬЕР, ДТП, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]