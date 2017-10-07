Саудовская Аравия и Россия сближают позиции по Сирии, выступая за мирное разрешение конфликта - глава МИД Саудовской Аравии

Саудовская Аравия и Россия выступают за мирное разрешение сирийского конфликта и продолжение политического диалога в стране, заявил в пятницу глава МИД королевства Адель ибн Ахмед аль-Джубейр в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Мы (Саудовская Аравия и Россия - ИФ) хотим увидеть мирное разрешение конфликта в Сирии. Поэтому мы работаем на сближение позиций и делаем все для продолжения политического диалога, цель которого - мир. Мы выступаем за сохранение суверенитета Сирии. (...) Верим в мировой порядок и верховенство закона, работаем по многим направлениям и продолжим это делать", - заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии.

Касаясь ситуации на Ближнем Востоке, дипломат отметил важность роли РФ в этом регионе. В частности, он заявил о совпадении позиций Саудовской Аравии и России по вопросу Палестины, а также о поддержке правительства Йемена обеими странами.