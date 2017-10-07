Саудовская Аравия и Россия сближают позиции по Сирии, выступая за мирное разрешение конфликта - глава МИД Саудовской Аравии

Саудовская Аравия и Россия выступают за мирное разрешение сирийского конфликта и продолжение политического диалога в стране, заявил в пятницу глава МИД королевства Адель ибн Ахмед аль-Джубейр в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).
"Мы (Саудовская Аравия и Россия - ИФ) хотим увидеть мирное разрешение конфликта в Сирии. Поэтому мы работаем на сближение позиций и делаем все для продолжения политического диалога, цель которого - мир. Мы выступаем за сохранение суверенитета Сирии. (...) Верим в мировой порядок и верховенство закона, работаем по многим направлениям и продолжим это делать", - заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии.
Касаясь ситуации на Ближнем Востоке, дипломат отметил важность роли РФ в этом регионе. В частности, он заявил о совпадении позиций Саудовской Аравии и России по вопросу Палестины, а также о поддержке правительства Йемена обеими странами.
В Минской группе ОБСЕ констатируют готовность президентов Азербайджана и Армении к встрече по Карабаху
Алиев поздравил Путина с 65-летием, лидеры двух стран обменялись мнениями по перспективам сотрудничества – пресс-служба президента Азербайджана
Азербайджан заинтересован в скорейшем урегулировании карабахского конфликта – Алиев
Минналогов Азербайджана за 9 месяцев увеличило налоговые сборы в госбюджет на 6%
Азербайджано-австралийский бизнес-форум пройдет в Баку во второй декаде октября
MBNP Азербайджана аннулировала лицензию страховщика "Башак Инам" и назначила временного администратора в компанию
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека - МВД
Первый вице-президент Азербайджана приняла участие в открытии выставки «Модернизм и мода»
МОК временно лишил статуса почетного члена главу НОК Бразилии, арестованного по подозрению в коррупции
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Команда банка ВТБ (Азербайджан) стала участником чемпионата AZFAR "Бизнес-лиги" по мини-футболу
В Российском информационно-культурном центре в Баку чествовали учителей. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»