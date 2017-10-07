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Дальнее зарубежье 07.10.2017 09:11

Трамп пожелал послу в России успехов в деле улучшения отношений с РФ - Белый дом

Успехов в деле улучшения отношений с Россией пожелал президент США Дональд Трамп новому послу Соединенных Штатов в России Джону Хантсману, сообщил Белый дом.

"Президент Дональд Трамп встретился с посолом США в России Джоном Хансманом и его супругой Мэри Кэй Хансман, пожелав им всего доброго по возвращении в Москву, чтобы представлять Соединенные Штаты и работать в направлении улучшения отношений с Россией", - говорится в сообщении.

Дж.Хансман 3 октября в Кремле вручил верительные грамоты президенту РФ Владимиру Путину.

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Тэги: ТРАМП, РОССИЯ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]