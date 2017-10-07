Трамп пожелал послу в России успехов в деле улучшения отношений с РФ - Белый дом

Успехов в деле улучшения отношений с Россией пожелал президент США Дональд Трамп новому послу Соединенных Штатов в России Джону Хантсману, сообщил Белый дом.
"Президент Дональд Трамп встретился с посолом США в России Джоном Хансманом и его супругой Мэри Кэй Хансман, пожелав им всего доброго по возвращении в Москву, чтобы представлять Соединенные Штаты и работать в направлении улучшения отношений с Россией", - говорится в сообщении.
Дж.Хансман 3 октября в Кремле вручил верительные грамоты президенту РФ Владимиру Путину.
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