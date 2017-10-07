Трамп и Макрон обсудили борьбу с терроризмом в Сахельском регионе Африки

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макарон обсудили в пятницу по телефону КНДР, иранский вопрос и борьбу с терроризмом в Сахельском регионе Африки, сообщает Белый дом.
"Лидеры двух стран обсудили совместные контртеррористические операции в Сахельском регионе Африки по разгрому "Аль-Каиды" (запрещенная в РФ террористическая организация) и других террористических группировок. Они подтвердили свою приверженность обеспечению денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в распространенном сообщении Белого дома.
Кроме того, Д.Трамп и Э.Макрон "обсудили пути продолжения совместной работы по лишению Ирана всех путей к ядерному оружию".
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