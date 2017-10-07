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Дальнее зарубежье 07.10.2017 09:54

Трамп и Макрон обсудили борьбу с терроризмом в Сахельском регионе Африки

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макарон обсудили в пятницу по телефону КНДР, иранский вопрос и борьбу с терроризмом в Сахельском регионе Африки, сообщает Белый дом.

"Лидеры двух стран обсудили совместные контртеррористические операции в Сахельском регионе Африки по разгрому "Аль-Каиды" (запрещенная в РФ террористическая организация) и других террористических группировок. Они подтвердили свою приверженность обеспечению денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в распространенном сообщении Белого дома.

Кроме того, Д.Трамп и Э.Макрон "обсудили пути продолжения совместной работы по лишению Ирана всех путей к ядерному оружию".

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Тэги: ТРАМП, МАКРОН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]