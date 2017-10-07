Стрелок из Лас-Вегаса выиграл в азартные игры несколько миллионов долларов - СМИ

Устроивший массовый расстрел в Лас-Вегасе Стивэн Пэддок был "удачливым игроком", заработавшим в 2015 году миллионы долларов, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на отчет Налогового управления США (IRS).
"Стивен Пэддок (...) заработал как минимум пять миллионов долларов США в 2015 году", - говорится в сообщении.
Согласно данным IRS, "большая часть этих доходов поступила от азартных игр, хотя некоторые могли быть получены за счет других инвестиций".
В пятницу заместитель шерифа полиции Лас-Вегаса Кевин Макмэхилл сообщил журналистам, мотив С.Пэддока по-прежнему не известен. "У нас до сих пор нет четкого мотива или причины", - сказал он.
В ночь на 2 октября в Лас-Вегасе С.Пэддок открыл стрельбу из гостиницы по посетителям концерта под открытым небом. 59 человек погибли, более 570 человек получили ранения. Сам С.Пэддок, по сообщению полиции, застрелился до того, как стражи порядка ворвались в его номер.
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