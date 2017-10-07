Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) аннулировала лицензию на деятельность страховой компании "Башак-Инам" и ввела в компании временное администрирование.

"Решением Совета директоров MBNP от 6 октября 2017 года аннулирована лицензию СК "Башак-Инам". Данное решение обусловлено тем, что капитал страховщика был ниже минимальных требований, предусмотренных законодательством", - отмечается в сообщении палаты.

Кроме этого, Палата назначила временного администратора в "Башак Инам".

Таким образом, число страховщиков в Азербайджане, имеющих лицензию, сократилось до 21.

"Башак Инам" создана в 1996 году. Уставный капитал равен 7 млн манатов.

За январь-август 2017 года премии компании составили 20,5 тыс. манатов, выплаты – 35,9 тыс. манатов.

А.Азизов