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Финансы 07.10.2017 10:05

MBNP Азербайджана аннулировала лицензию страховщика "Башак Инам" и назначила временного администратора в компанию

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) аннулировала лицензию на деятельность страховой компании "Башак-Инам" и ввела в компании временное администрирование.

"Решением Совета директоров MBNP от 6 октября 2017 года аннулирована лицензию СК "Башак-Инам". Данное решение обусловлено тем, что капитал страховщика был ниже минимальных требований, предусмотренных законодательством", - отмечается в сообщении палаты.

Кроме этого, Палата назначила временного администратора в "Башак Инам".

Таким образом, число страховщиков в Азербайджане, имеющих лицензию, сократилось до 21.

"Башак Инам" создана в 1996 году. Уставный капитал равен 7 млн манатов.

За январь-август 2017 года премии компании составили 20,5 тыс. манатов, выплаты – 35,9 тыс. манатов.

А.Азизов

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Тэги: СТРАХОВЩИК, ЛИЦЕНЗИЯ, ОТЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]