Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) аннулировала лицензию на деятельность страховой компании "Башак-Инам" и ввела в компании временное администрирование.
"Решением Совета директоров MBNP от 6 октября 2017 года аннулирована лицензию СК "Башак-Инам". Данное решение обусловлено тем, что капитал страховщика был ниже минимальных требований, предусмотренных законодательством", - отмечается в сообщении палаты.
Кроме этого, Палата назначила временного администратора в "Башак Инам".
Таким образом, число страховщиков в Азербайджане, имеющих лицензию, сократилось до 21.
"Башак Инам" создана в 1996 году. Уставный капитал равен 7 млн манатов.
За январь-август 2017 года премии компании составили 20,5 тыс. манатов, выплаты – 35,9 тыс. манатов.
А.Азизов
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