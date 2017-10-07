Азербайджано-австралийский бизнес-форум пройдет в Баку во второй декаде октября

Азербайджано-австралийский бизнес-форум пройдет в Баку 18 октября, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).
"В работе форума ожидается участие более 20 австралийских компаний, действующих в сферах туризма, логистики, транспорта, строительства, образования, недвижимости, производства вин, мясной продукции, добывающей промышленности", - отметили в фонде.
Azpromo учреждено министерством экономического развития в 2003 году. На начальном этапе фонд занимался вопросами поощрения инвестиций и консультаций по вопросам инвестиций. В августе 2005 года функции фонда были расширены, и фонд стал заниматься вопросами поощрения экспорта.
А.Азизов
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