Тропический шторм "Нейт" усилился до урагана первой категории мощности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона и движется в сторону центральной части Мексиканского залива, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".
На данный момент максимальная скорость порывов ветра урагана составляет почти 130 км/ч.
По прогнозам экспертов, к позднему вечеру субботы он достигнет побережья Нового Орлеана в американском штате Луизиана. Они также полагают, что мощность урагана к этому времени возрастет.
Ранее власти штатов Луизиана и Миссисипи объявили режим чрезвычайного положения, в Луизиане проводится эвакуация жителей прибрежных районов и островов, а в Миссисипи готовятся открыть 11 эвакуационных центров.
Жертвами этого урагана в Центральной Америке стали уже не менее 28 человек.
Американские СМИ отмечают, что в этом году в США, возможно, будет зафиксировано наибольшее число ураганов в истории метеорологических наблюдений. Отмечается также, что сентябрь уже побил рекорд по числу ураганов в США за 30 лет. Большинство экспертов полагает, что необычно большое число ураганов в регионе связано с глобальным изменением климата.
В конце августа на юг США обрушился ураган "Харви", нанесший значительный ущерб штату Техас. В начале сентября по американскому побережью ударил ураган "Ирма". Позднее в сентябре ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико, оставив после себя значительные разрушения.
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