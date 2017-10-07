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Дальнее зарубежье 07.10.2017 10:54

Ураган "Нейт" движется к центральной части Мексиканского залива

Тропический шторм "Нейт" усилился до урагана первой категории мощности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона и движется в сторону центральной части Мексиканского залива, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

На данный момент максимальная скорость порывов ветра урагана составляет почти 130 км/ч.

По прогнозам экспертов, к позднему вечеру субботы он достигнет побережья Нового Орлеана в американском штате Луизиана. Они также полагают, что мощность урагана к этому времени возрастет.

Ранее власти штатов Луизиана и Миссисипи объявили режим чрезвычайного положения, в Луизиане проводится эвакуация жителей прибрежных районов и островов, а в Миссисипи готовятся открыть 11 эвакуационных центров.

Жертвами этого урагана в Центральной Америке стали уже не менее 28 человек.

Американские СМИ отмечают, что в этом году в США, возможно, будет зафиксировано наибольшее число ураганов в истории метеорологических наблюдений. Отмечается также, что сентябрь уже побил рекорд по числу ураганов в США за 30 лет. Большинство экспертов полагает, что необычно большое число ураганов в регионе связано с глобальным изменением климата.

В конце августа на юг США обрушился ураган "Харви", нанесший значительный ущерб штату Техас. В начале сентября по американскому побережью ударил ураган "Ирма". Позднее в сентябре ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико, оставив после себя значительные разрушения.

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Тэги: АМЕРИКА, УРАГАН, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]