В Сирии к югу от Дейр-эз-Зора российским авиаударом уничтожен отряд из более 60 иностранных наемников ИГИЛ - Минобороны РФ

Отряд ИГИЛ (террористическая организация), в который входили наемники из стран СНГ, а также Туниса и Египта, уничтожен российской авиацией к югу от города Дейр-эз-Зор, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Южнее Дейр-эз-Зора в долине реки Евфрат воздушным ударом ликвидирован отряд иностранных наемников численностью более 60 боевиков, выходцев из СНГ, Туниса и Египта", - сказал И.Конашенков.

По его словам, районы сосредоточения и командные пункты боевиков в Сирии обнаруживает российская военная разведка.

"Ликвидация боевиков международной террористической группировки ИГИЛ в Сирийской Арабской Республике будет продолжена", - сказал И.Конашенков.