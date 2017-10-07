Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9891 RUR   0.0294 GBR   2.2251 TRY   0.4736

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.79 Brent   57.00

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° 21° Завтра 15° 22° 9 Окт 16° 23° 10 Окт 16° 23°

Дальнее зарубежье 07.10.2017 11:20

В Сирии к югу от Дейр-эз-Зора российским авиаударом уничтожен отряд из более 60 иностранных наемников ИГИЛ - Минобороны РФ

Отряд ИГИЛ (террористическая организация), в который входили наемники из стран СНГ, а также Туниса и Египта, уничтожен российской авиацией к югу от города Дейр-эз-Зор, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Южнее Дейр-эз-Зора в долине реки Евфрат воздушным ударом ликвидирован отряд иностранных наемников численностью более 60 боевиков, выходцев из СНГ, Туниса и Египта", - сказал И.Конашенков.

По его словам, районы сосредоточения и командные пункты боевиков в Сирии обнаруживает российская военная разведка.

"Ликвидация боевиков международной террористической группировки ИГИЛ в Сирийской Арабской Республике будет продолжена", - сказал И.Конашенков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, ИГИЛ, НАЕМНИКИ, УНИЧТОЖЕНИЕ


Похожие новости


НАТО не будет принимать участия в боевых миссиях в Ираке и Сирии - Столтенберг Американские СМИ сообщили о переносе "столицы" ИГ из Ракки в Дейр эз-Зор Анкара не намерена передать Дамаску территории, освобожденные от ИГ в ходе операции "Щит Евфрата" - вице-премьер Турции ИГИЛ зарабатывает $50 млн ежемесячно на продаже сирийской и иракской нефти - разведка Ирака Путин и Эрдоган обсудят борьбу с ИГИЛ в Сирии и вопросы энергетики - Кремль Борьба с ИГИЛ должна вестись при консультациях с Дамаском - глава МИД Сирии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]