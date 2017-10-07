Алиев провел встречу с посредниками по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял в Баку сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шеффера (США), сообщает сайт главы государства.

А.Азизов