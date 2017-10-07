Спецназовцы России, Армении, Белоруссии и Казахстана ликвидируют в ходе учений базу НВФ

Разведчики четырех стран на армянском полигоне "Баграмян" отработают совместные действия в ходе финального эпизода практических действий совместных учений "Поиск-2017", сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

Он уточнил, что эпизод будет разыгран в субботу.

"Группам спецназа Армении, Белоруссии, Казахстана и России предстоит ликвидировать крупную базу условных незаконных вооруженных формирований (НВФ)", - сказал В.Астафьев в субботу.

По легенде учений, место нахождения важного объекта НВФ ранее удалось выявить силами разведподразделений под руководством объединенного штаба коллективных сил оперативного реагирования государств - участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"В учебно-боевой операции будут задействованы штурмовые отряды десантно-штурмовых и разведывательных подразделений четырёх государств ОДКБ, а также армейская авиация ВВС республики Армения", - сказал В.Астафьев.

В совместном тактико-специальном учении разведки "Поиск-2017" принимают участие органы военного управления, а также подразделения войсковой разведки и группы специального назначения вооруженных сил шести государств. Всего задействовано более 1 тысячи военнослужащих, в том числе более 700 военнослужащих ВС РФ.

Учения проводятся под руководством командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова в рамках единого замысла оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2017" КСОР ОДКБ.