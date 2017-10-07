Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9891 RUR   0.0294 GBR   2.2251 TRY   0.4736

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.79 Brent   57.00

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° 21° Завтра 15° 22° 9 Окт 16° 23° 10 Окт 16° 23°

Регион 07.10.2017 12:45

Спецназовцы России, Армении, Белоруссии и Казахстана ликвидируют в ходе учений базу НВФ

Разведчики четырех стран на армянском полигоне "Баграмян" отработают совместные действия в ходе финального эпизода практических действий совместных учений "Поиск-2017", сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

Он уточнил, что эпизод будет разыгран в субботу.

"Группам спецназа Армении, Белоруссии, Казахстана и России предстоит ликвидировать крупную базу условных незаконных вооруженных формирований (НВФ)", - сказал В.Астафьев в субботу.

По легенде учений, место нахождения важного объекта НВФ ранее удалось выявить силами разведподразделений под руководством объединенного штаба коллективных сил оперативного реагирования государств - участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"В учебно-боевой операции будут задействованы штурмовые отряды десантно-штурмовых и разведывательных подразделений четырёх государств ОДКБ, а также армейская авиация ВВС республики Армения", - сказал В.Астафьев.

В совместном тактико-специальном учении разведки "Поиск-2017" принимают участие органы военного управления, а также подразделения войсковой разведки и группы специального назначения вооруженных сил шести государств. Всего задействовано более 1 тысячи военнослужащих, в том числе более 700 военнослужащих ВС РФ.

Учения проводятся под руководством командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова в рамках единого замысла оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2017" КСОР ОДКБ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ОДКБ, УЧЕНИЯ, СПЕЦНАЗ


Похожие новости


В ОДКБ заявили о готовности коллективных сил при необходимости оказать помощь Армении Секретарь Совета нацбезопасности Армении освобожден от должности в связи со вступлением в должность генсека ОДКБ Новым генсеком ОДКБ стал представитель Армении Хачатуров Глава Минобороны Армении считает игнорирование некоторыми членами ОДКБ интересов своих коллег "болезнью левизны" Заявления генсека ОДКБ по Нагорному Карабаху не отражают позицию официальной Москвы – спикер парламента Азербайджана Путин в пятницу посетит Армению, где пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ - Кремль

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]