Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9891 RUR   0.0294 GBR   2.2251 TRY   0.4736

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.79 Brent   57.00

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° 21° Завтра 15° 22° 9 Окт 16° 23° 10 Окт 16° 23°

Карабахский конфликт 07.10.2017 11:30

Алиев провел встречу с новым сопредседателем МГ ОБСЕ от США

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу провел встречу с новым сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шеффером, сообщает сайт главы государства.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, США, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ


Похожие новости


Алиев доволен уровнем отношений между Баку и Вашингтоном в сфере экономики, энергетики и безопасности Алиев и Тиллерсон обсудили карабахское урегулирование Алиев и Тиллерсон встретились в Стамбуле Президент Алиев принял заместителя помощника госсекретаря США по энергодипломатии Алиев принял в Баку главу Фонда межэтнического взаимопонимания США Азербайджан являлся единственно возможным местом встречи Герасимова и Данфорда - Алиев

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]