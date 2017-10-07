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Дальнее зарубежье 07.10.2017 11:53

Багдад призвал Тегеран и Анкару закрыть границы с Иракским Курдистаном

МИД Ирака обратился с призывом к Турции и Ирану о закрытии общих границ с Иракским Курдистаном, сообщает в субботу агентство "Анадолу" со ссылкой на представителя иракского внешнеполитического ведомства Ахмеда Махджуба.

По его словам, МИД Ирака направил в посольства Турции и Ирана официальные обращения, в которых призывал закрыть КПП, а также ограничить торговые операции с нефтью.

25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Большинство его участников высказались за отделение этого региона от Ирака. Багдад называет референдум нелегальным.

Ранее Тегеран запретил ввоз и вывоз горюче-смазочных материалов в города и населенные пункты Иракского Курдистана на неопределенный срок.

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Тэги: ИРАК, ИРАН, ТУРЦИЯ, КУРДИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]