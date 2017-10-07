Первый вице-президент Азербайджана приняла участие в открытии выставки «Модернизм и мода»

В Центре Гейдара Алиева состоялась церемония открытия выставки «Модернизм и мода» состоящей из предметов одежды и украшений 1960-х годов, представленных Фондом Александра Васильева.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии открытия выставки.

Выступивший на церемонии директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров отметил, что Центр уже превратился в место проведения международных выставок. «Мы уже несколько раз при поддержке Фонда Гейдара Алиева обращались к теме моды. В Центре было проведено модное шоу, состоящее из азербайджанских орнаментов итальянского модельера Ренато Балестра. В то же время, в 2015 году была открыта выставка «Грейс Келли: Принцесса и икона стиля», на которой были продемонстрированы ювелирные украшения, предметы личной одежды Принцессы Монако Грейс Келли, автомобильная коллекция, впервые представленная в Азербайджане», – сказал он.

Говоря о выставке «Модернизм и мода», директор Центра отметил, что выставка была подготовлена в течение семи месяцев. А.Алакбаров выразил признательность руководителю коллекции, представленной на выставке, Александру Васильеву и куратору выставки Кириллу Гасилину, а также каждому вложившему труд в организацию выставки.

Выступивший на церемонии открытия Александр Васильев подчеркнул, что очень счастлив находиться в Баку: «Солнечный день, прекрасная компания, вижу дружеские лица. Все это свидетельствует об успехе. В первую очередь, я выражаю признательность за возможность продемонстрировать мою коллекцию в Центре Гейдара Алиева. Тема сегодняшней выставки обусловлена тем, что мы с вами находимся в здании, являющимся редким архитектурным образцом. Это здание, спроектированное великим архитектором, еще в 2014 году было признано самым прекрасным зданием в мире. Находиться, работать, представлять выставку на этом уникальном пространстве – большая честь для нас", - отметил он.

Экспозиция этой выставки была собрана в течение 40 лет.

А.Васильев выразил признательность М.Алиевой за поддержку в организации выставки.

Центру Гейдара Алиева была вручена премия «Лилии Александра Васильева» в номинации «Эталон стиля» и присвоен статус «Уникальное заведение, обладающее уникальной архитектурой и яркой историей создания». Премия, врученная Александром Васильевым, представляет собой лилии, изготовленные из керамики.

От имени Центра Анар Алакбаров вручил гостю азербайджанскую национальную женскую одежду, относящуюся к концу XIX – началу ХХ вв.

Эта выставка, организованная при поддержке Фонда Гейдара Алиева, впервые демонстрируется в Баку. В экспозиции, состоящей из уникальной коллекции Фонда Александра Васильева, представлены 100 образцов одежды и 350 аксессуаров, относящихся к 60-м годам ХХ века.

Выставка, организованная в Центре Гейдара Алиева, продлится до 5 апреля 2018 года.

А.Азизов