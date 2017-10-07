В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека - МВД

Три человека погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана шести дорожно-транспортных происшествиях, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

В ДТП также пострадали 12 человек.

За сутки на территории республики было зафиксировано 100 преступлений, 14 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 20 человек.

Зафиксировано два факта, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

А.Азизов