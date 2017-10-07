В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека - МВД

Три человека погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана шести дорожно-транспортных происшествиях, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.
В ДТП также пострадали 12 человек.
За сутки на территории республики было зафиксировано 100 преступлений, 14 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 20 человек.
Зафиксировано два факта, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
А.Азизов
В Минской группе ОБСЕ констатируют готовность президентов Азербайджана и Армении к встрече по Карабаху
Алиев поздравил Путина с 65-летием, лидеры двух стран обменялись мнениями по перспективам сотрудничества – пресс-служба президента Азербайджана
Азербайджан заинтересован в скорейшем урегулировании карабахского конфликта – Алиев
Минналогов Азербайджана за 9 месяцев увеличило налоговые сборы в госбюджет на 6%
Азербайджано-австралийский бизнес-форум пройдет в Баку во второй декаде октября
MBNP Азербайджана аннулировала лицензию страховщика "Башак Инам" и назначила временного администратора в компанию
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Президент Украины подписал продление закона об особом статусе отдельных районов Донбасса
Не менее 14 человек погибли в ДТП на юго-западе Пакистана - СМИ
Президент Киргизии пообещал честные выборы, если он тоже не погибнет в ДТП
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Команда банка ВТБ (Азербайджан) стала участником чемпионата AZFAR "Бизнес-лиги" по мини-футболу
В Российском информационно-культурном центре в Баку чествовали учителей. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»