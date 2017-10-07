Азербайджан заинтересован в скорейшем урегулировании карабахского конфликта – Алиев

Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан заинтересован в скорейшем урегулировании нагорно-карабахского конфликта и отмечает возобновление переговорного процесса.
И.Алиев в субботу провел встречу с новым сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шеффером, сообщает сайт главы государства.
"На встрече обсуждались ход и перспективы урегулирования нагорно-карабахского конфликта и организация встречи президентов Азербайджана и Армении", - отмечается в информации.
И.Алиев на встрече выразил сожаление, что, несмотря на усилия сопредседателей МГ ОБСЕ, конфликт останется нерешенным. "Виной этому позиция Армении, которая хочет сохранить статус-кво, не освобождает оккупированные азербайджанские территории и не выполняет резолюции Совбеза ООН. В настоящее время переговорный процесс возобновлен, ведутся конструктивные работы по урегулированию конфликта в рамках норм международного права. Азербайджан заинтересован в скорейшем решении конфликта", - сказал И.Алиев.
Президент Азербайджана также пожелал новому посреднику от США успехов в деятельности.
Э.Шеффер подчеркнул, что статус-кво неприемлем и он приложит усилия для поиска путей для мирного решения конфликта в рамках международных норм.
А.Азизов
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