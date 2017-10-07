Минналогов Азербайджана за 9 месяцев увеличило налоговые сборы в госбюджет на 6%

Министерство налогов в январе-сентябре 2017 года перечислило налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на сумму 5 млрд 224 млн 482,9 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве.

Как сообщалось ранее, налоговые поступления в госбюджет Азербайджана по линии Минналогов в январе-сентябре 2016 года составили 4 млрд 926,185млн манатов. Таким образом, за 9 месяцев 2017 года налоговые сборы увеличились на 6%.

"Налоговые органы перевыполнили план по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин за январь-сентябрь 2017 года. Фактический объем перечислений составил 5 млрд 224 млн 482,9 тыс. манатов (плановое задание выполнено на 100,1%)", - отметили в ведомстве.

План для Минналогов по перечислениям в госбюджет на 2017 год составляет 7 млрд 645 млн манатов.

А.Азизов