Каждая четвертая выкуренная в Латвии сигарета является контрабандной - исследование

Доля контрабандных сигарет в Латвии остается высокой и достигает 25,2% от общего объема рынка, что значительно больше, чем в других странах Балтии, говорится в исследовании, проведенном компанией "АС Nielsen".
Это означает, что каждая четвертая выкуренная в Латвии сигарета ввезена контрабандным путем, и государство не получило за нее ни акциза, ни НДС, отмечают исследователи. Таким образом, подсчитали они, объем недополученных за контрабандные сигареты налогов может составляет до 70 млн евро.
В Даугавпилсе доля контрабандных сигарет составляет 52%, в Орге - 45,9%, в Лудзе - 36,3%, в Саласпилсе - 36,2%, в Риге - 23%. Меньше всего контрабандные сигареты распространены в Вентспилсе - 9%, в Сигулде - 4% и Салдусе - 2%.
По словам председателя Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП) Яниса Эндзиньша, вопреки усилиям правоохранительных органов и задержанным контрабандным грузам, объем которых измеряется миллионами сигарет, Латвия остается по этому показателю "лидером" среди стран ЕС. В результате непродуманной акцизной политики государство получает не дополнительные налоговые поступления, добавил он.
66,5% контрабандных сигарет ввозится в Латвию из Белоруссии, а 57,3% всех белорусских сигарет составляет продукция Гродненской табачной фабрики. Это марки "Premier", "NZ" и "Fest". 10,7% контрабандных сигарет ввозится в Латвию из России.
Тем временем, как сообщил журналистам в минувший вторник начальник управления криминальной полиции Рижского регионального управления Андрей Созинов, в столичном регионе пресечена деятельность крупного нелегального цеха по производству сигарет. Он находился в ангаре, основной функцией которого было производство гранул. Вход в нелегальный цех был скрыт под сеном.
По его словам, цех был устроен так, чтобы его работникам не приходилось покидать помещения - здесь были три душевые, комнаты общежитского типа с кроватями и кухня.
На месте было обнаружено несколько устройств для незаконного производства сигарет, аппараты для резки табачных листьев и упаковки сигарет.
Полиция задержала на месте трех работников нелегального цеха, а в целом были задержаны четыре человека. Ни один из них ранее не попадал в поле зрения полиции за преступления аналогичного характера, сообщил А.Созинов.
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