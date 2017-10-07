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Дальнее зарубежье 07.10.2017 13:45

Турция готова идти навстречу ФРГ в качестве ответного действия на шаги Берлина - глава МИД

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал правительство Германии к нормализации отношений с его страной и заявил о готовности работать в атмосфере доверия, сообщают в субботу западные СМИ.

"Я не вижу причин для проблем между Германией и Турцией. Я уже говорил моему другу Зигмару Габриэлю (глава МИД ФРГ - ИФ) до выборов - дайте нам смотреть вперед. Если вы сделаете нам навстречу один шаг, то мы сделаем два", - приводит агентство "Анадолу" выдержки его интервью журналу "Шпигель".

М.Чавушоглу также возложил на Берлин ответственность за неблагоприятную ситуацию, сложившуюся между двумя странами, отметив, что Анкара "никогда не искала конфронтации с Германией, а только реагировала на растущую антитурецкую и "антиэрдогановскую" риторику в стране".

"Правительство ФРГ должно научиться уважать Турцию... Президент (Турции Реджеп Тайип - ИФ) Эрдоган только отвечал на нападки из Германии. Мы продолжим работать с федеральным правительством Германии в атмосфере доверия", - сказал он.

Отношения Берлина и Анкары уже долгое время крайне напряжены.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ФРГ, ОТНОШЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]