Турция готова идти навстречу ФРГ в качестве ответного действия на шаги Берлина - глава МИД

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал правительство Германии к нормализации отношений с его страной и заявил о готовности работать в атмосфере доверия, сообщают в субботу западные СМИ.

"Я не вижу причин для проблем между Германией и Турцией. Я уже говорил моему другу Зигмару Габриэлю (глава МИД ФРГ - ИФ) до выборов - дайте нам смотреть вперед. Если вы сделаете нам навстречу один шаг, то мы сделаем два", - приводит агентство "Анадолу" выдержки его интервью журналу "Шпигель".

М.Чавушоглу также возложил на Берлин ответственность за неблагоприятную ситуацию, сложившуюся между двумя странами, отметив, что Анкара "никогда не искала конфронтации с Германией, а только реагировала на растущую антитурецкую и "антиэрдогановскую" риторику в стране".

"Правительство ФРГ должно научиться уважать Турцию... Президент (Турции Реджеп Тайип - ИФ) Эрдоган только отвечал на нападки из Германии. Мы продолжим работать с федеральным правительством Германии в атмосфере доверия", - сказал он.

Отношения Берлина и Анкары уже долгое время крайне напряжены.