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СНГ 07.10.2017 14:41

Лидеры стран СНГ поздравляют Путина с юбилеем

Лидеры государств - участников СНГ поздравляют президента РФ Владимира Путина, которому в субботу исполняется 65 лет.

"В нашей стране высоко ценят ваш вклад в развитие белорусско-российских отношений в духе стратегического партнерства", - отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравительном послании В.Путину, опубликованном пресс-службой белорусского лидера.

"Правильность выбранного нами курса на сближение Беларуси и России подтверждена временем. Сегодня достижения союзного строительства очевидны. Глубоко убежден, что Ваша активная позиция, нацеленность на дальнейшее взаимодействие будут способствовать расширению интеграционных процессов двух братских государств", - подчеркнул А.Лукашенко.

В свою очередь, президент Молдавии Игорь Додон, поздравляя В.Путина с днем рождения, выразил надежду на развитие сотрудничества двух стран.

"Примите мои самые теплые дружеские поздравления с днем рождения и пожелания доброго здоровья, долголетия и новых успехов во славу Государства Российского и его народа", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте администрации президента Молдавии.

И.Додон выразил уверенность в том, что "несмотря на различные внутренние и внешние препятствия, Молдова и Россия будут и впредь стремиться к тесному разностороннему сотрудничеству, способствующему повышению уровня благосостояния наших народов".

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, поздравляя В.Путина по телефону, пожелал российскому коллеге здоровья, благополучия и успехов на высоком государственном посту, сообщила в субботу пресс-служба главы государства.

По данным пресс-службы, в ходе беседы Н.Назарбаев и В.Путин обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональной и международной повестки дня.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в ходе телефонного разговора в В.Путиным отметил прогресс в развитии отношений двух стран.

"Президент Киргизии подчеркнул, что особо ценит сложившиеся с президентом России Владимиром Путиным высокий уровень взаимопонимания и доверия. Глава государства отметил, что за годы совместной работы удалось достичь значительных результатов в развитии и укреплении кыргызско-российского стратегического партнерства, и выразил надежду на дальнейшее углубление союзнических отношений во благо народов двух стран", - сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского лидера.

Главы государств также обсудили актуальные вопросы киргизско-российских отношений, добавили в пресс-службе.

Президент Армении Серж Саргсян со своей стороны выразил признательность В.Путину за его "личный вклад в укрепление стратегических, союзнических отношений Армении и России, основанных на многовековых традициях дружбы, братства и взаимной поддержки народов наших стран". "Уверен, интенсивный политический диалог будет и впредь ориентирован на конструктивное взаимодействие наших стран как в двустороннем формате, так и в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и других международных структур", - говорится в поздравлении армянского лидера, текст которого опубликован на сайте президента республики в субботу.

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Тэги: ПУТИН, СНГ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ


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