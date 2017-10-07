Лидеры стран СНГ поздравляют Путина с юбилеем

Лидеры государств - участников СНГ поздравляют президента РФ Владимира Путина, которому в субботу исполняется 65 лет.
"В нашей стране высоко ценят ваш вклад в развитие белорусско-российских отношений в духе стратегического партнерства", - отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравительном послании В.Путину, опубликованном пресс-службой белорусского лидера.
"Правильность выбранного нами курса на сближение Беларуси и России подтверждена временем. Сегодня достижения союзного строительства очевидны. Глубоко убежден, что Ваша активная позиция, нацеленность на дальнейшее взаимодействие будут способствовать расширению интеграционных процессов двух братских государств", - подчеркнул А.Лукашенко.
В свою очередь, президент Молдавии Игорь Додон, поздравляя В.Путина с днем рождения, выразил надежду на развитие сотрудничества двух стран.
"Примите мои самые теплые дружеские поздравления с днем рождения и пожелания доброго здоровья, долголетия и новых успехов во славу Государства Российского и его народа", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте администрации президента Молдавии.
И.Додон выразил уверенность в том, что "несмотря на различные внутренние и внешние препятствия, Молдова и Россия будут и впредь стремиться к тесному разностороннему сотрудничеству, способствующему повышению уровня благосостояния наших народов".
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, поздравляя В.Путина по телефону, пожелал российскому коллеге здоровья, благополучия и успехов на высоком государственном посту, сообщила в субботу пресс-служба главы государства.
По данным пресс-службы, в ходе беседы Н.Назарбаев и В.Путин обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональной и международной повестки дня.
Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в ходе телефонного разговора в В.Путиным отметил прогресс в развитии отношений двух стран.
"Президент Киргизии подчеркнул, что особо ценит сложившиеся с президентом России Владимиром Путиным высокий уровень взаимопонимания и доверия. Глава государства отметил, что за годы совместной работы удалось достичь значительных результатов в развитии и укреплении кыргызско-российского стратегического партнерства, и выразил надежду на дальнейшее углубление союзнических отношений во благо народов двух стран", - сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского лидера.
Главы государств также обсудили актуальные вопросы киргизско-российских отношений, добавили в пресс-службе.
Президент Армении Серж Саргсян со своей стороны выразил признательность В.Путину за его "личный вклад в укрепление стратегических, союзнических отношений Армении и России, основанных на многовековых традициях дружбы, братства и взаимной поддержки народов наших стран". "Уверен, интенсивный политический диалог будет и впредь ориентирован на конструктивное взаимодействие наших стран как в двустороннем формате, так и в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и других международных структур", - говорится в поздравлении армянского лидера, текст которого опубликован на сайте президента республики в субботу.
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